РИАМО - 19 авг. Компания «Энергия ОМ» будет строить новый учебный корпус средней общеобразовательной школы №15 в Красногорске. Подрядчика определили через открытый аукцион, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Возведение образовательного объекта идет за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа Красногорск. Здание будет располагаться на улице Успенской.

«Согласно проекту, трехэтажный учебный корпус рассчитан на 300 учеников. Предусмотрено комфортное спортивное ядро с площадками для сдачи ГТО и гимнастики, а также детские игровые комплексы», - сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Школу планируют сдать в эксплуатацию в следующем году.