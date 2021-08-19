РИАМО - 19 авг. За минувшие сутки сотрудниками ГИБДД пресечено порядка 140 нарушений правил перевозки детей в автомобилях в Москве, сообщает пресс-служба столичного ведомства.

Родителям напомнили, что при перевозке ребенка в машине они несут двойную ответственность. Пренебрежение использованием специальных детских удерживающих устройств в авто, а также ремней безопасности может привести к непоправимым последствиям.

Ранее в столице привлекли к административной ответственности водителя такси, который во время движения посадил за руль машины 1,5-годовалого малыша.

За полгода в мегаполисе зафиксировано свыше 20 тыс. нарушений требований к перевозке детей.