РИАМО - 19 авг. Подмосковные полицейские изъяли в Павловском Посаде из незаконного оборота более 20 кг синтетических наркотиков, сообщается на сайте «МВД Медиа».

В результате спецоперации задержаны двое жителей Подмосковья и уроженец одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемые в незаконном обороте наркотических средств.

«Злоумышленники закупили необходимые ингредиенты для синтезирования мефедрона. Затем в поселке Мехлесхоз в частном доме они организовали лабораторию по их производству», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При обыске оперативники изъяли пластиковые контейнеры и бочки с жидкой смесью, пакет с веществом светлого цвета, около 300 канистр и бутылок с химическими реагентами. Также обнаружены три самодельных миксера и другое оборудование.

В составе изъятой жидкости содержится наркотическое средство мефедрон общей массой в сухом виде более 23 кг. Возбуждено уголовное дело, мужчин арестовали.