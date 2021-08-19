РИАМО - 19 авг. Летний квест «Исследуй парк» для учащихся школ столицы разработали педагоги исследовательского центра колледжа «26 кадр», сообщили РИАМО в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

В любом столичном парке школьники смогут поучаствовать в увлекательной игре, в рамках которой они ответят на вопросы о парке и его истории, растениях, животных и птицах, а еще выполнят разные исследовательские задачи.

«Этот квест будет интересен как детям, так и взрослым. Для ребят младше 10 лет потребуется помощь родителей. Мы изначально задумывали этот проект как игру для семейного времяпрепровождения», — отметила директор колледжа «26 кадр» Анна Печеная.

Она уточнила, что квест является хорошей возможность прогуляться по паркам, узнать что-то новое о Москве, а еще приобщить школьников к исследовательской деятельности.

Для участия в квесте следует зайти на сайт и зарегистрироваться. Игру можно будет пройти до 31 августа. Самых активных игроков пригласят на день открытых дверей в «Точку варения» колледжа, там им вручат сертификаты и памятные призы.

На площадке «Точка Варения» в парке «Усадьба Трубецких в Хамовниках» проводят разные просветительские мероприятия: экскурсии, открытые уроки, квесты и квизы, мастерские, встречи с известными учеными, специалистами в своей области.