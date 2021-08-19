РИАМО - 19 авг. В Московской области определили самые популярные парки, ими стали «Пехорка», «Раздолье», «Елочки», «Ивановские пруды» и городской парк Солнечногорска, всего в регионе насчитывается 170 парков, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

К примеру, особой популярностью пользуется парк «Пехорка» в Балашихе. Любителям экстрима нравится его огромный веревочный городок с 3 маршрутами и 150 препятствиями, монолитный скейт-парк с пирамидами, наклонными стенками и фан-боксами.

А те, кто предпочитает спокойный отдых, могут прогуляться по живописной набережной или посетить смотровые площадки.

Еще жителям очень нравится парк «Раздолье» в Одинцовском округе. Уникальный парковый комплекс «Раздолье» открылся недавно. Дети любят посещать здесь веревочный парк Norway Park с тарзанками и канатками, любители спорта предпочитают зону для скейтбордистов, велосипедную трассу с препятствиями и площадки для спортивных игр.

Также популярностью пользуется парк «Елочки» в Домодедове. Посетители этого парка любят прогулки по аллее молодоженов и посещение храма Петра и Февронии. Интерес у гостей парка вызывает и мини-зоопарк, прыжки на батутах, катание на лодочке и скалодром.

Вызывает интерес людей и парк «Ивановские пруды» в Красногорске. Этот обновленный, благоустроенный парк отвечает всем современным требованиям. Его любят посещать семьями – здесь можно прогуляться по набережной, поиграть с детьми на детской площадке и заняться спортом. К тому же в парке отсутствуют лестницы, что облегчает прогулки для мам с колясками, велосипедистов и маломобильных людей.

В число популярных входит и городской парк в Солнечногорске, который пользуется спросом у любителей размеренных пешеходных прогулок на свежем воздухе. В парке имеется 2 км тропинок среди 1,5 тыс. деревьев и кустарников, 30 разнообразных скульптур авторства отечественных и иностранных художников, а также детские и спортивные площадки.

Кроме этих парков, жителей и гостей Подмосковья также привлекают прогулки по парку им. Льва Толстого и парку «Дубки» в Химках, Сестрорецком парке в Клину, парку «Фабричный пруд» в Реутове и Наташинскому парку в Люберцах.