РИАМО - 19 авг. Вода в водоемах Москвы и области уже не прогреется до плюс 22-23 градусов, но условия еще будут комфортными для тех, кто привык к купанию в прохладной воде, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Все купаются при разных температурах, для тех, кто привык плавать в прохладной воде купальный сезон может продлиться до конца августа. К концу месяца температура воды станет равна дневной среднесуточной температуре воздуха, что составляет около 15 градусов тепла», — сказала Позднякова.

Она добавила, что в прудах и карьерах с песчаным пляжем вода будет немного теплее. ​

В пятницу воздух в столице прогреется до июльских 24-26 градусов тепла. По прогнозам синоптиков, это последний настолько теплый день лета.