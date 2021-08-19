Пандемия заставила дауншифтеров, оставивших когда-то офисную работу ради отдыха на далеких островах, пересмотреть свои взгляды на жизнь. Бывшие менеджеры, искавшие себя на ретритах в Азии, Индии и на Бали, столкнулись с проблемами из-за локдауна и кризиса и решили вернуться в Москву. Обозреватель РИАМО пообщалась с HR-специалистами и психологами и узнала, что ждет дауншифтеров на родине.

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Новый пик возвращения

Зимовать в теплых странах, а потом и оставаться там насовсем было модно в нулевые. Тогда успевшие заработать достаточное количество денег граждане могли сдать свою квартиру в столице и отправиться на продолжительный отдых куда-нибудь на Бали.

По словам психолога Ольги Кошелевой, с ростом популярности социальных сетей увеличивалось и число тех, кто рискнул и изменил все: отказался от принципа «работа ради жизни» и начал рассказывать в интернете о своем беспечном существовании. При этом многие из дауншифтеров понимали, что у них не выйдет навсегда отказаться от работы. Они просто хотели «перезагрузиться», попробовать на вкус расслабленную, легкую и размеренную жизнь. Но после достижения этой цели возвращаться к прежнему ритму они не захотели.

По словам бывшего сотрудника дизайнерского бюро Марианны, которая в 2014 году бросила все и уехала из Москвы в Таиланд, в те годы она не могла поступить по-другому. Постоянная гонка за проектами и желание заработать как можно больше денег привели ее к выгоранию. Девушка сдала свою квартиру и уехала на Панган на пару месяцев.

«Я видела, как мои одногруппники колесят по Таиланду, и захотела пожить для себя», — рассказала девушка. Это потом оказалось, что друзья Марианны, уехавшие вслед за своими вторыми половинками, были вынуждены просить деньги на жизнь у своих друзей на Facebook.

Марианна в Таиланде несколько лет не работала, а потом организовала кулинарные курсы. В прошлом году у нее заболела мама, и девушке пришлось вернуться в Москву.

По словам опрошенных HR-специалистов, вернувшихся на родину дауншифтеров стало больше в 2021 году. Одной из главных причин переезда стал кризис, вызванный пандемией.

«В 2021 году, как и в 2016, мы наблюдаем пик возвращения дауншифтеров. У кого-то из них закончились деньги, кому-то стало невыгодно сдавать квартиры. Бизнес перестал работать без контроля владельца, поменялось законодательное поле, закончились визы, заболели родственники, появился стресс из-за пандемии», — отметил заместитель директора Института финансовой грамотности Финансового университета при правительстве Валерия Минчичова.

Кроме того, в Россию стали возвращаться те, кто уехал в теплые страны без четких целей и планов на жизнь вслед за своими друзьями и возлюбленными.

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Почему дауншифтеров не хотят брать на работу

В глазах работодателей Марианна — типичный лонгстеер, то есть человек, уехавший за границу всерьез и надолго. Лонгстееров, вернувшихся на родину, неохотно берут на работу, отмечает Валерия Минчичова.

Доцент кафедры управления человеческими ресурсами университета «Синергия» Лариса Грацианова считает, что опыт даже непродолжительного ухода из привычной рабочей среды впоследствии станет для потенциального дауншифтера большим соблазном. Для работодателя сотрудник, вкусивший сладость личной свободы, создает кадровые риски, так как он более независим и самостоятелен в суждениях и поступках, им сложнее управлять, он легче перенесет расставание с компанией, а значит может покинуть ее в любой момент. Кроме того, при адаптации экс-дауншифтера могут возникнуть проблемы: эти люди привыкли к медленному и размеренному ритму жизни, который отличается от рабочего.

По словам эксперта по управлению персоналом Натальи Куликовой, брать на работу дауншифтеров, реабилитировать их и заново приучать к рабочему темпу стоит только в случае, если это действительно ценный специалист, который принесет организации пользу и прибыль.

Эксперты считают, что для начала экс-дауншифтеру нужно самостоятельно адаптироваться к жизни в стране и в городе, а потом уже возвращаться к рабочим задачам. По словам Марианны, заново привыкнуть к Москве ей помог локдаун. Тогда всем было сложно найти работу, и девушке пришлось заняться самообразованием. После вынужденного возвращения в Москву Марианне пришлось начинать карьеру заново — проходить курсы повышения квалификации и зарабатывать репетиторством.

Менеджер одной из компаний в области ритейла Олег, который, как и Марианна, столкнулся с проблемой выгорания, провел на Бали всего год. После возвращения ему удалось снова устроиться в ритейл на полгода, а потом уйти в свой бизнес. По словам Олега, удаленка помогла ему адаптироваться. Но он все равно не смог привыкнуть к жизни по расписанию, пропускал дедлайны, а потому ему пришлось уйти в свободное плавание.

Эксперт по управлению персоналом отметил, что часто работодатели спрашивают дауншифтеров, почему после долгой жизни в теплых странах те решили вернуться, не сорвутся ли они обратно, готовы ли соответствовать новым требованиям, смогут ли проводить долгое время в офисе. Как отмечают опрошенные рекрутеры, работодатели относятся к бывшим дауншифтерам крайне осторожно и скорее возьмут на работу более надежного кандидата.

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Как реабилитировать дауншифтера

По словам Валерии Минчичовой, которая имеет опыт общения с дауншифтерами, «возвращенцы» нуждаются в реабилитации, в том числе психологической, чтобы потом они смогли вновь построить свою карьеру.

Для начала Валерия советует дауншифтерам организовать режим, начать вставать по будильнику за месяц до выхода на работу. Приступить к рассылке резюме и восстановлению старых связей можно за два месяца до возвращения или сразу после принятия решения о переезде. Кроме того, Минчичова советует дауншифтерам попробовать вернуться в компанию, где они работали раньше, особенно если хорошо расстались с работодателем.

После расслабленного отдыха на островах придется устраивать свою жизнь заново — снимать квартиру или заселяться в свою, лишаясь дохода, ездить на общественном транспорте, покупать продукты и удивляться ценам. По словам Валерии, возвращаться на родину, как и уезжать надолго за границу, стоит с каким-то капиталом. Нужно иметь запас средств хотя бы на три месяца вперед, в том числе следует учесть расходы на ЖКХ, связь, страховки и другие обязательные платежи. Чтобы не было соблазна вновь уехать на острова, нужно поставить перед собой значимые и достижимые цели. Например, стоит решить, какую именно должность в компании нужно занять, какую машину хочется купить. Кто-то захочет перевести родителей ближе к себе, а кто-то — совмещать спорт, отдых и работу.

Олег несколько месяцев давал о себе знать компании, где работал до отъезда на Бали, но его попытки вернуться не увенчались успехом. Бывший коллега посоветовал ему вложиться в собственное дело. Не уехать обратно на острова Олегу помогли четкие планы. «Когда через полгода я ушел из офиса, то уже понимал, что буду строить свой, пусть и сезонный, бизнес», — рассказывает экс-дауншифтер, который теперь занимается продажей елок.

Валерия Минчичова также советует экс-дауншифтерам не спешить влезать в кредиты и долги, но и не экономить на дополнительном обучении. Возможно, стоит ненадолго устроиться на какую-нибудь должность, чтобы в резюме вместо зияющей дыры в два года появились хотя бы три месяца опыта, — к такому кандидату у рекрутеров, скорее всего, возникнет меньше вопросов. Бывший дауншифтер Марианна начала свой путь возвращения в профессию через дополнительное образование по совету коллег из архитектурного бюро, где раньше она была ведущим дизайнером.

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У кого больше шансов вернуться в офис

Чтобы понять, сможет ли экс-дауншифтер вернуться к работе в офисе, стоит понять причины его отъезда. По словам генерального директора Центра развития бизнеса и карьеры Натальи Венеровой, с большей вероятностью вернуться к нормальной жизни сможет человек, который изначально планировал уехать восстанавливаться на несколько месяцев и вернулся в установленные сроки.

Меньше шансов вернуться на нормальную работу у тех, кто уехал на долгий отдых спонтанно, вслед за друзьями или второй половинкой, решив плыть по течению, не имея четких планов о возвращении на родину, отмечает Венерова. Дело в том, что человек, не следивший за рынком и несколько лет расслаблявшийся у моря, скорее всего, вернулся только из-за отсутствия денег. Он хочет продолжать жить легко и расслабленно, имея источник дохода. Такой сотрудник может внезапно затосковать по теплым странам, не справится с рабочим ритмом и нагрузкой и снова сбежит к морю после квартальной премии.

Экс-дауншифтерам работодатель должен ставить конкретные цели, привязывать их к календарю и внимательно следить, как человек выполняет свои задачи, добавляет эксперт. Олег, проживший на Бали всего год, отметил, что после возвращения в офис сложнее всего ему давалось соблюдение дедлайнов, так как постоянно хотелось отложить дела.

Рекрутеры считают, что спасти положение бывшего дауншифтера может сильная мотивация к работе, желание трудиться и демонстрировать результаты.