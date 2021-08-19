РИАМО - 19 авг. Московский планетарий закрывается с 23 августа, чтобы провести модернизацию Большого Звездного зала, сообщили в пресс-службе заведения.

Около месяца уйдет на доведение проекционного оборудования планетария и его программной части до нового современного уровня.

«Наша задача - использовать в работе инновационные решения, чтобы и дальше радовать наших зрителей эффектом полного погружения, увлекать наукой, а также оставаться лидером по посещаемости, принимая около миллиона посетителей в год», - сказал генеральный директор Московского планетария Виталий Тимофеев.

В рамках работ по модернизации планируют полностью обновить программное обеспечение для загрузки, изготовления, монтажа и показа полнокупольных фильмов и звездных программ.

После проведения работ специалисты звездного дома смогут компоновать сцены, визуализирующие различные явления, и воспроизводить их без необходимости изготовления отдельных роликов. Все это сильно упростит работу над созданием контента.

Еще в это время будет обновлена вся серверная система Большого Звездного зала. В саму проекционную систему будут включены дополнительные проекторы, что увеличит общую и цветовую яркость изображения и увеличит разрешение полнокупольной системы, а изменение ориентации проекторов относительно проектора звездного неба уберет его тени в случае демонстрации гибридных программ.

Дату открытия обновленного планетария сообщат дополнительно.