РИАМО - 19 авг. Московская область занимает лидирующую позицию по числу заявок на второй Национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», от региона подано свыше 40 заявок. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Конкурс организован Минсельхозом страны.

«На конкурс «Вкусы России» от Московской области на сегодня подано 42 заявки. По-прежнему наш регион сохраняет лидирующие позиции по количеству заявок. Больше всего предложений на сегодняшний день поступило от городских округов Коломна и Луховицы», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

На конкурс региональных брендов всего поступило 620 заявок из 78 регионов страны. На втором месте после Подмосковья – Ростовская область (40 заявок), третье место – Пермский край (27). На конкурс представлены и популярные гастрономические «визитные карточки» регионов, и локальные бренды, появившиеся недавно, но имеющие хорошие перспективы развития.

«Среди новых брендов из Подмосковья будет представлена помадка из Серпухова. Это старинное лакомство еще в Первую мировую войну помогало солдатам быстрее выздоравливать. Впервые в конкурсе также будут участвовать Звенигородский дубовый кофе, Солнечногорский сорбет, Королевский сырный десерт, Коломенский березовый сироп, Раменский мед, Богородский пряник и многие другие», – перечислил Воскресенский.

Он уточнил, что в 2020 году от Подмосковья в конкурсе участвовали 25 брендов. А «Сыры Московской области» вошли в число победителей «Вкусов России».

Подать заявку на конкурс можно до 1 сентября. С 20 октября по 7 ноября пройдет народное голосование, в ходе которого каждый россиянин сможет поддержать свой любимый продукт и регион.

Подробную информацию можно узнать на официальном сайте конкурса: вкусыроссии.рф.