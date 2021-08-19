РИАМО - 19 авг. Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, приглашает жителей Московской области протестировать мобильный интернет с помощью VR-технологий. Компания открывает специальные пространства в 6 городах Подмосковья, сообщает пресс-служба оператора.

Все желающие смогут посмотреть фильмы в VR-шлемах или в кинотеатре от Wink, поиграть в VR-игры, посоревноваться на гоночном симуляторе, а также отдохнуть в зонах отдыха под открытым небом.

С 19 августа VR-парки Tele2 откроются сразу в 3 городах Московской области: Дубне, Коломне и Домодедове. Жители городов смогут посетить технологичные павильоны до 29 августа включительно. Со 2 по 12 сентября площадки будут принимать всех желающих в Орехово-Зуеве, Балашихе и Королеве. VR-парки будут работать ежедневно с 11:00 до 23:00 часов.

Tele2 уже четвертый раз предлагает жителям Подмосковья разнообразить свой досуг в летнее время. В этом году особый акцент в развлекательной части будет сделан на технологиях виртуальной реальности. Павильоны оператора будут поделены на несколько тематических зон, каждая из которых по-своему раскроет потенциал мощностей мобильного интернета. Помимо этого, конструкция VR-парка предполагает комфортабельную lounge-зону с шезлонгами и летними зонтами, в которой можно расслабиться под музыку и бесплатно подключиться к Wi-Fi сети Tele2.

Новинкой этого года станет пространство для просмотра фильмов в шлемах виртуальной реальности – VR-кинотеатр. Современные технологии позволят на 360 градусов окунуться в мир приключений. Каждый киносеанс длительностью 25 минут рассчитан на одновременный просмотр 40 зрителями.