РИАМО - 19 авг. Водонапорная башня, расположенная в деревне Васькино городского округа Чехов, обрушилась, подача воды временно приостановлена, сообщили РИАМО в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Башня принадлежит предприятию «Агрохолдинг», мы оперативно связались с директором предприятия», — сказали в пресс-службе.

В настоящее время местность расчищают от кирпичей. Организован подвоз технической и питьевой воды.

Подача воды будет организована в короткие сроки. В дальнейшем с организацией будет обсуждаться вопрос о ремонте водонапорной башни или строительстве новой.