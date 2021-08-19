РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 авг. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области начали проверку хода строительства детского сада на 290 мест в Ядрееве городского округа Мытищи, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Строительство ведется в графике. Застройщиком выступает управление капитального строительства администрации Мытищ», - сказал министр правительства региона по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Согласно проекту, в трехэтажном здании детсада будут находиться: медицинский блок, бассейн, зал для музыкальных занятий, зал для физкультурных занятий с кладовой, кабинет логопеда (психолога). Учреждение будет рассчитано на 12 групп.

«Главгосстройнадзор держит объект на контроле. На данный момент на площадке ведутся работы по устройству фундамента. Инспекторы завершат проверку 20 августа, после чего будет принято решение о выдаче застройщику соответствующего акта», - добавил Гарибян.

Прогнозируемая дата завершения работ - 1 квартал 2023 года.