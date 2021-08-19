РИАМО - 19 авг. Таганский районный суд Москвы в четверг оштрафовал компанию Google в России еще на 4 млн рублей за неудаление запрещенного контента, сообщает пресс-служба судов московской юрисдикции.

Это не первый штраф в отношении компании за этот день. Ранее Google оштрафовали на 2 млн рублей.

Наказание предусмотрено по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ».

За текущую неделю судами на компанию Google было наложено административных штрафов на 20 млн рублей. А 17 августа сумма штрафов составила 14 млн рублей.