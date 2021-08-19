РИАМО - 19 авг. Столичное правительство примет в собственность Москвы имущественный комплекс Ледового дворца ЦСКА, который находится на Ленинградском проспекте. Его планируют снести и построить новое спортсооружение, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Здание перейдет в собственность столицы вместе с прилегающими к нему 4 открытыми теннисными кортами.

Передача данного имущества будет проведена безвозмездно по договору дарения от прежнего владельца Ледового дворца - ООО «Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА».

Последняя игра на данной арене прошла в марте текущего года, а в апреле состоялась церемония закрытия с участием ветеранов, игроков и болельщиков хоккейного клуба ЦСКА.

В будущем морально и физический устаревший спортобъект планируется снести. На его месте возведут новый современный Ледовый дворец.

Реализация данного проекта предусмотрена трехсторонним соглашением, которое было заключено в декабре прошлого года между городским правительством, Минобороны РФ и АО «Ледовый дворец «Красная Армия».