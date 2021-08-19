РИАМО - 19 авг. В столице в четверг начинается 11-й Чемпионат мира FIFA по пляжному футболу 2021 года, город обеспечит безопасность матчей, сообщает пресс-служба департамента спорта Москвы.

В турнире примут участие 16 лучших сборных разных стран, в числе которых и российская команда.

Игры будут проходить на территории столичного спорткомплекса «Лужники». В программе чемпионата запланированы 32 матча: 24 встречи групповой стадии и 8 - серии плей-офф. Финал пройдет 29 августа.

Для охраны общественного порядка в период подготовки и проведения турнира в городе предусмотрен комплекс необходимых организационно-практических мероприятий. Вход в зону проведения чемпионата организуют через КПП, которые оборудованы арочными и ручными металлодетекторами, а еще интроскопами.

Каждый день для обеспечения правопорядка и безопасности в «Лужниках» будут работать свыше 450 человек, среди которых полицейские, росгвардейцы и гражданский персонал.