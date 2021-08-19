Многие родители сталкиваются с трудностями при воспитании ребенка. Как сделать свое чадо самостоятельным и успешным? Как разговаривать с ребенком о смерти, войне и личных отношениях? Как помочь малышу побороть стресс и тревогу? На эти и многие другие вопросы есть ответ в книгах подборки «Читай-города» и РИАМО, в которую вошли интересные издания от психологов, психотерапевтов и педагогов.

Анастасия Изюмская, Анна Куусмаа и другие «Мама на нуле»

Авторы книги собрали 15 историй от женщин, которые теряли силы и опускали руки, столкнувшись с трудностями на пути материнства, а также рассказы мужей некоторых героинь о том, как изменились их семьи с рождением ребенка.

В книге «Мама на нуле» представлены техники самопомощи, среди которых — инструкция по восстановлению сил, советы по налаживанию сна, сценарии получасовых побегов. А еще авторы добавили список книг для вдохновения, 15 фильмов о родительстве, 13 полезных сайтов, 21 рецепт для уставшей мамы и 12 мотивирующих записок.

Есть в этой книге и главы от экспертов. В них идет речь о выгорании и депрессии, о процессе становления матери и трансформациях, которые переживают ее душа и тело.

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Алис Миллер «Драма одаренного ребенка»

Книга швейцарского психотерапевта, ставшая мировым бестселлером, посвящена исследованию природы психических травм, полученных в ходе воспитания. «Драма одаренного ребенка» шокировала западную общественность и заставила многих по-новому посмотреть на свое детство и на взаимоотношения с собственными детьми.

Как вытесненные травматические переживания из детства отражаются на личной жизни и социальных успехах взрослого человека? Как травмы порождают психические заболевания? Ответы на эти и другие вопросы ищет в своей книге Алис Миллер. Помимо этого, автор приводит примеры калечащего воздействия взрослых на детей и терапии полученных в раннем детстве психических травм.

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Анна Быкова «Секреты спокойствия "ленивой мамы"»

Анна Быкова — педагог, психолог и создатель литературной серии «Ленивая мама». Она считает, что только спокойная мать может адекватно решить детские конфликты, найти слова для убеждения, утешения и уговоров, стать тем человеком, которому ребенок расскажет о всех своих проблемах и перед которым он не будет скрывать свои истинные чувства. «Секреты спокойствия "ленивой мамы"» — о том, как не допустить детскую истерику, как предотвратить ссоры между детьми в семье, как матери сохранить свой жизненный баланс и о многом другом.

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Давид Маркосян «Как развивать эмоциональный интеллект у себя и у своего ребенка»

Шахматный гроссмейстер Давид Маркосян уже много лет тренирует детей и ведет тренинги по развитию эмоционального интеллекта у детей и взрослых. В своей книге он рассказывает, что такое эмоциональный интеллект, почему его наличие так важно для детей и взрослых, при этом повествование сопровождается примерами из жизни. Маркосян показывает, как с формированием эмоционального интеллекта меняются в лучшую сторону сознание и поведение человека.

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Ольга Пропубертат «Познай подростка»

Психолог Ольга Пропубертат рассказывает в книге, как найти подход к подростку, что нужно сделать, чтобы вернуть теплые отношения в семью, как родителям признать тот факт, что их ребенок неизменно повзрослеет. Также автор проводит одноименный онлайн-марафон — его участники говорят, что методика Ольги помогла им вернуть гармонию в отношения с ребенком.

Книга представляет сбой рабочую тетрадь. В ней — 16 заданий.

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Марина Мелия «Отстаньте от ребенка! Простые правила мудрых родителей»

Автор книги — психолог с сорокалетним практическим стажем. Марина Мелия считает, что родителям, желающим сделать своего ребенка успешным, самостоятельным и счастливым, нужно оставить свое чадо в покое. Взрослые должны перевести фокус внимания на самих себя, изучить собственные слова и поступки и исправить их.

В новом издании автор отвечает на самые популярные вопросы родителей: как «заставить» детей учиться и делать уроки самостоятельно, как запрограммировать их на успех, как выстроить отношения с учителями и многие другие.

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Сьюзен Поллак «Самосострадание для родителей. Как воспитать счастливого ребенка, заботясь о себе»

Родители стремятся дать ребенку лучшее, но часто, вступая в бесконечное соревнование за звание «идеальная мама» или «идеальный папа», они забывают о самих себе. А потом устают и выгорают, срываются на детей и ругают себя за это.

Психолог с более чем тридцатилетним стажем Сьюзен Поллак на собственном опыте убедилась, что детей растить непросто. В своей книге Поллак рассказывает, как шаг за шагом выстроить отношения, наполненные любовью, со своими близкими и самим собой. Также психолог предлагает простые упражнения для тренировки осознанности, выполнение которых займет не больше трех минут.

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Яэль Авраам «Почему со мной никто не дружит? Психологическая помощь детям-изгоям»

Израильский психолог отражает в книге свой одиннадцатилетний опыт терапевтической практики с людьми, страдающими от того, что сверстники их отвергают. Автор описывает программы и техники индивидуальной и коллективной работы с детьми, рассказывает, чем могут помочь педагоги и родители одиноким детям. Яэль Авраам считает, что группа может жить и без «козлов отпущения», но это требует усилий как от детей, так и от родителей.

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Ирина Горбунова «Синдром первоклассника, или Психосоматика и школьные стрессы»

Ни для кого не секрет, что в школе на ребенка ложится огромный груз ответственности в виде домашних заданий, необходимости вести себя определенным образом и опрятно выглядеть. Но психологически школьник остается ребенком, которому трудно справиться с новыми обязанностями. На фоне стресса у детей могут начинаться проблемы со здоровьем, связанные с психоэмоциональным состоянием.

Ирина Горбунова в книге «Синдром первоклассника» рассказывает, как вовремя заметить проблемы и предотвратить их. Автор учит читателей организовывать режим дня для ребенка и проводить для него правильный и полезный досуг.

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Екатерина Сигитова «Как бы тебе объяснить... Находим нужные слова для разговора с детьми»

Психотерапевт, доктор наук и мать троих детей Екатерина Сигитова рассказывает родителям, как им поговорить с собственными детьми на различные темы: неудобные (секс, абьюз, развод, смерть), не очень популярные (неравенство, личные отношения, войны), очевидные, но непростые (безопасность в интернете, спорт, пищевое поведение).

В книге «Как бы тебе объяснить» каждой теме посвящена отдельная глава. В итоге издание стало похоже на взросло-детский разговорник, который можно использовать, чтобы донести до ребенка важные мысли и ценности.

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Кэти Кресвелл, Люси Уиллеттс «Спокойные. Как помочь детям справиться со страхами и тревогой»

Многие дети испытывают беспокойство и страх перед неизвестностью или в ситуациях, когда не знают, как поступить. Иногда беспокойство становится настолько сильным, что начинает негативно влиять на жизнь ребенка — на его умение общаться, желание учиться, развиваться и познавать мир.

Книга «Как помочь детям справиться со страхами и тревогой» основана на пятнадцатилетних клинических исследованиях и представляет собой пособие по борьбе с детскими страхами, разработанное психологами, которые специализируются на лечении тревожности у детей и подростков.

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