РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 авг. В подмосковных Люберцах построят новую школу на 1,5 тыс. мест с блоками начальной и средней школы, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Школа реализуется в рамках комплексного развития территории по адресу: Люберцы, Проектируемый проезд №4037. Здание будет состоять из двух крыльев – начального блока и средней школы с необычным геометрическим рисунком фасадов.

«Рабочая группа Архкомиссии Московской области согласовала проект школы общей площадью порядка 24,5 кв. м в строящемся жилом комплексе «Первый Лермонтовский» Люберец. Учебные помещения объединены в два 4-этажных блока – начальной и средней школы, соединенных объемами входной группы и актового зала. Перед зданием будет организована мини-площадь, перетекающая в пространство внутришкольного двора», – сказал министр правительства регионаи по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Школа состоит из нескольких объемов – двух крыльев со скошенными торцами, имеющих излом в центре наподобие бумеранга.

Пластику здания подчеркнет и выразительное фасадное решение, построенное на сочетании двух оттенков облицовочных панелей – светлого и темно-серого – и структурного остекления. Сгущением и разряжением ритма межоконных простенков архитекторы выделили различные функциональные части здания.

Торцы школы решены как монументально-декоративные панно с тонким геометрическим рисунком. Он продолжается и на поверхности «пятого фасада» – кровли здания, хорошо видной из окон соседней многоэтажной застройки.

Блок начальной школы со своим входным вестибюлем, спортзалом на первом этаже, а также хореографическим залом на втором располагается в восточной части. В западной находится блок среднего образования со спортивным и тренажерным залами на втором этаже.

Крылья объединяет стеклянный объем актового зала и медиатеки, а также легкая остекленная вестибюльная группа, частично вынесенная на опоры и открывающая проход в камерное пространство двора. Под галереей оно соединяется с благоустроенной площадью перед зданием со стороны улицы – здесь будет выполнено мощение и озеленение, установлены велопарковки, освещение и уличная мебель.

На прилегающей территории будет построено футбольное поле со спортивными площадками и уличными тренажерами.

Проект планируется к реализации ГК «ФСК» в ЖК «Первый Лермонтовский».