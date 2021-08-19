РИАМО - 19 авг. Улицы города ко Дню флага РФ украсят более 500 праздничных плакатов. На них будет изображен в том числе и триколор, сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Поздравительные плакаты появятся на билбордах вдоль основных магистралей, остановках и стендах для афиш.

«На фасаде здания Государственной Думы РФ появится декоративное панно с флагами и памятной датой», - добавил Бирюков.

Он отметил, что 6 столичных мостов украсят флаговые композиции, выполненные в государственных цветах. Конструкции установят на Большом Москворецком, Большом Устьинском, Большом Каменном, Новоарбатском, Крымском и Бородинском мостах.

Будут транслироваться и поздравления в видео формате. Ролики с 18 по 22 августа буду транслировать на цифровых билбордах, медиафасадах домов №8 и №28 по улице Новый Арбат и Центральном телеграфе.

Бирюков рассказал, что для создания праздничной атмосферы некоторые здания на Тверской и на Новом Арбате подсветят в цветах триколора.