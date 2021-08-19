РИАМО - 19 авг. В Подмосковье завершился период выдвижения и регистрации кандидатов на выборы в органы местного самоуправления, которые пройдут в сентябре. Было зарегистрировано 280 кандидатов, сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Московской области.

Основные выборы в органы местного самоуправления пройдут в Лобне и Химках. Дополнительные выборы проведут в Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах и Лотошине.

В регионе было выдвинуто 350 кандидатов. Зарегистрировали 80% из них (280), отказали в регистрации 20% (70 кандидатов).

В Подмосковье будет организовано 4092 избирательных участка. Видеонаблюдение обеспечат в 64 территориальных избирательных комиссиях, в 3982 участковых избирательных комиссиях. На 117 участках организуют видеорегистрацию.

Выборы пройдут с 17 по 19 сентября. Жители Подмосковья также будут выбирать депутатов Госдумы и Московской областной думы.