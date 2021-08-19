РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 авг. Информация о том, что сбежавшего из ИВС в Истре подозреваемого в убийстве «колбасного короля» Александра Мавриди заметили в округе, не соответствует действительности, сообщили «РИАМО в Подольске» в пресс-службе УМВД России по Подольску.

Ранее некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что в Подольске заметили мужчину, похожего на Мавриди. Он последний из 5 беглецов, кого еще не удалось найти. В отдел полиции Подольска обратилась женщина, которая заявила, что видела человека, похожего на разыскиваемого преступника.

«Данная информация не подтвердилась», - сказали в пресс-службе.

Побег был совершен 6 августа. Пятеро арестантов, в числе которых и киллер Александр Мавриди, покинули ИВС ранним утром и скрылись. Четырех из них ранее нашли и задержали.