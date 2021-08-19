РИАМО - 19 авг. Зампредседателя Общественной палаты столицы, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов заявил, что взломать систему онлайн-голосования в ходе тестирования перед выборами не удалось.

Ранее Венедиктов сообщал о том, что сумма вознаграждения для хакеров, которые смогут взломать или изменить систему дистанционного электронного голосования в Москве, составит 2 млн рублей.

«Поскольку на тестовом голосовании не удалось ни взломать систему, ни вбросить бюллетени в ходе голосования, техническая рабочая группа предложила разделить половину призового фонда, то есть 1 млн», – написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что вторую часть суммы «придержит» и решит, кому она достанется по окончании выборной кампании.

Выборы пройдут с 17 по 19 сентября. Россияне будут выбирать депутатов Госдумы и местных парламентов. В электронном голосовании, помимо Москвы, в этом году участвуют Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области, а также Севастополь.