РИАМО - 19 авг. 50 рейсов задержаны или отменены в 3 аэропортах Москвы и подмосковном Жуковском днем в четверг, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове 9 рейсов задержаны, 10 отменены. В Домодедове 10 рейсов задержаны, 2 отменены. В Шереметьеве 6 рейсов задержали, еще 9 отменили.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани отменили 2 рейса, еще 2 задержали.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.