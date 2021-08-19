РИАМО - 19 авг. В Клину выпало 36 мм дождя, это половина месячной нормы и рекорд для 18 августа за последние 85 лет, сообщается на сайте «Метеоновости».
До этого суточный максимум осадков для Клина составлял 16,9 мм, это показатель 1992 года.
В итоге с начала месяца в Клину выпало более 100 мм осадков, что составляет 1,5 месячной нормы.
Благодаря сильному дождю в областных лесах ситуация стала менее пожароопасной, а еще влажность поспособствовала росту грибов.
Днем 19 августа влияние холодного фронта в столичном регионе сохранится, и суточная сумма осадков увеличится.
Максимальное количество осадков, когда-либо выпадавшее в августе в Клину, составляет 51 мм, это показатель 11 августа 1998 года.
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