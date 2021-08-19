РИАМО - 19 авг. Для заботы о здоровье гостей форума «Армия-2021» их обяжут соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра и носить защитные маски, также им будут измерять температуру тела на входе, сообщает пресс-служба форума.

Нарушивших общественный порядок и правила, установленные на территории форума, могут удалить с территории и привлечь к ответственности.

Также гостей предупредили, что нельзя будет проносить на территорию мероприятия все виды оружия, боеприпасы, взрывчатые и легковоспламеняющиеся материалы, пиротехнику, отравляющие, ядовитые, едкие и зловонные вещества, спиртные напитки и напитки в стеклянной таре, любые канистры и емкости.

Еще запрещается проходить на территорию форума с животными, находиться там в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, осуществлять несанкционированную коммерческую деятельность.

Международный военно-технический форум «Армия-2021» пройдет с 22-28 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в подмосковной Кубинке.