РИАМО - 19 авг. За 6 месяцев 2021 года жители Москвы и Подмосковья в 4 раза чаще возвращали товары онлайн-магазинов из почтовых отделений, чем за тот же период 2020 года, сообщает пресс-служба макрорегиона Москва АО «Почта России».

Услуга «Легкий возврат» дает возможность покупателям интернет-магазинов быстро и бесплатно вернуть товар из любого почтового отделения Московского региона. Главное условие – продавец должен быть подключен к данному сервису.

В настоящее время в список «Почты России» входят более 1,2 тыс. торговых сетей, среди них AliExpress, Ozon и H&M.

Услуга работает следующим образом: покупатель получает от магазина уникальный трек-номер, который при возникновении необходимости вернуть товар позволит сделать это в 3 шага: получить трек-номер, упаковать отправление и отнести в ближайший почтовый офис. Чек или иные документы не нужны, заполнять в отделении ничего не потребуется.

С начала 2021 года на возврат оформили уже свыше 50 тыс. трек-номеров в Москве и около 25 тыс. – в области. Чаще услугой пользовались в апреле. Наиболее популярный товар к возврату – одежда. Ее возвращают из-за неподходящего цвета, размера или модели.