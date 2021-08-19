РИАМО - 19 авг. Депутаты Госдумы подготовили законопроект, который запрещает въезжать в Россию гражданам других стран, которые проявили ненависть к россиянам на любой почве или оскорбили ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает kp.ru.

Также это правило будет касаться лиц, у которых нет гражданства.

«В частности, речь идет о тех, кто возбуждает ненависть, вражду, унижает людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку, оскорбляют память защитников Отечества во время Великой Отечественной войны», – сказал глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Он уточнил, что въехать в Россию не смогут и те, кто унижает честь и достоинство ветеранов ВОВ.

Если закон примут, то изменения будут внесены в закон «О порядке выезда из России и въезда в Россию» в части расширения оснований для запрета въезда.