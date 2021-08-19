РИАМО - 19 авг. За последние сутки в Московской области коронавирус победили 1649 пациентов. Число выздоровевших в регионе составляет 362 219, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

Также за сутки в Подмосковье выявили 949 новых случаев инфицирования, скончалось 11 человек с подтвержденным коронавирусом.

С начала пандемии в регионе выявили 410 972 случая заражения, жертвами инфекции стали 7612 человек.

В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа.

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