РИАМО - 19 авг. За последние сутки в Московской области коронавирус победили 1649 пациентов. Число выздоровевших в регионе составляет 362 219, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.
Также за сутки в Подмосковье выявили 949 новых случаев инфицирования, скончалось 11 человек с подтвержденным коронавирусом.
С начала пандемии в регионе выявили 410 972 случая заражения, жертвами инфекции стали 7612 человек.
В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа.
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