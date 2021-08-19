РИАМО - 19 авг. За минувшие сутки в Московской области подтвердили 949 случаев Covid-19, с начала пандемии в регионе выявлено 410 972 случая заболевания, сообщает оперштаб Подмосковья по ситуации с инфекцией.

Также за сутки скончались 11 человек, всего умерли 7 612 Covid-пациентов.

Сделать бесплатную прививку от коронавируса можно в подмосковных поликлиниках и выездных пунктах вакцинации.

Кроме того, медики рекомендуют проходить ревакцинацию после 6 месяцев с момента первой прививки от Covid-19. Жителям Подмосковья напомнили, что единственным выходом из пандемии является вакцинация.

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