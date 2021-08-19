РИАМО - 19 авг. Рабочие завершили благоустройство территории возле станции Большой кольцевой линии «Народное ополчение», дорога к метро стала безопасней, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Открытие новой станции метро всегда приводит к увеличению пешеходного потока возле нее, поэтому в рамках работ привели в порядок существующие маршруты и обустроили новые», - сказал Петр Бирюков.

Он добавил, что на улице Демьяна Бедного отремонтировали и заменили асфальтобетонное покрытие проезжей части, обновили тротуары, организовали около 200 парковочных мест для автомобилей и велопарковку.

Также он обратил внимание на то, что дорога к новой станции метро стала не только комфортной, но и безопасной - в рамках благоустройства установили около 60 фонарей с энергосберегающими лампами.

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