РИАМО - 19 авг. Учитель начальных классов школы №1 из подмосковного Реутова Юлия Мартынова вошла в губернаторский шорт-лист лучших педагогов Московской области 2021 года, сообщает пресс-служба главы округа Станислава Каторова.

Юлия Мартынова - учитель высшей категории. Ее ученики стабильно показывают высокое качество знаний и ежегодно занимают призовые места на различных олимпиадах и конкурсах на международном, всероссийском и региональном уровнях.

В соответствии с постановлением губернатора «О поощрении лучших учителей за высокие достижения в педагогической деятельности, получивших общественное признание» Мартынова признана победителем конкурса на денежное поощрение лучших учителей региона в 2021 году.

Под руководством Мартыновой школьники стали победителями региональной научно-практической конференции «Первые ступени больших открытий» и международного конкурса научно-исследовательских работ «Старт в науке» в Российской академии естествознания.

Педагог была награждена золотой медалью «За новаторскую работу в образовании» в рамках программы Российской академии естествознания «Золотой фонд отечественной науки», медалью им. Константина Ушинского, почетной грамотой министерства образования Московской области.