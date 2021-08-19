РИАМО - 19 авг. В Москве победили коронавирусную инфекцию еще 2805 человек. Число вылечившихся от Covid-19 с начала пандемии достигло 1 420 630 человек, сообщает городской оперштаб.

За сутки в городе зафиксировали 2142 новых случая заражения. В больницу госпитализировали 562 человека.

В настоящее время на аппарате ИВЛ находится 341 пациент.

С диагнозом пневмония и положительным результатом теста на коронавирус за минувшие сутки в городе умерли 54 пациента. Общее число жертв пандемии составило 26 820 человек.

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