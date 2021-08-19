РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 авг. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил православных жителей округа с праздником Преображения Господня, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Сегодня, 19 августа, весь православный мир отмечает Преображение Господне. Особый день для всех люберчан. Это престольный праздник главного храма городского округа Люберцы – храма Преображения Господня. В этот светлый день мы вспоминаем о великом чуде, который явил своим ученикам Иисус Христос – «преобразился еси на горе, Христе Боже». Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с Преображением Господнем!» – сказал Ружицкий.

Отдельные слова благодарности он передал Архиепископу Подольскому и Люберецкому Аксию и всем служителям.

«Любви вам Божией, тепла, света, благодати! Пусть бережет вас Господь от горестей и напастей», – добавил Ружицкий.

Праздник знаменует собой начало русской осени: в этот день люди освящают в храмах плоды – виноград, яблоки, сливы. Это дары Господу от благословленной им природы. Отсюда и второе, народное, название праздника – Яблочный спас.