РИАМО - 19 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой городского округа Бронницы Дмитрием Лысенковым. На встрече обсудили ряд актуальных вопросов, в том числе строительство автовокзала. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Вопросы, которые обсуждали на встрече, были связаны с реализацией президентских проектов, выполнением поручений губернатора и решением вопросов, на которые обращают внимание жители Бронниц.

К концу 2023 года в Бронницах возведут автовокзал. Это важный для города объект: здесь нет железнодорожных путей, существующая автостанция не отвечает современным требованиям.

«Я дал команду - начать все проектные работы и через год приступить к активной фазе строительства. Для более чем 20 тысяч жителей города это будут заметные и важные перемены. Удобство, комфорт общественного транспорта сегодня очень востребованы», — сказал Воробьев.

Инвестиции

В прошлом году, несмотря на пандемию коронавируса, в Бронницы привлекли 2,8 млрд руб. инвестиций. Это на 85% больше, чем в предыдущем году. Во многом на это повлияло возведение ЦКАД – стратегического президентского проекта.

«ЦКАД - большой плюс для Бронниц. У нас стала очень хорошая логистика. Рядом мы будем строить большой логистический комплекс «Вайлдберриз» - 250 тысяч квадратных метров. Создадим более 5 тысяч рабочих мест. Вложения в нашу экономику - порядка 5 миллиардов рублей. Срок реализации проекта - 2022-2024 годы», — отметил Лысенков.

В Бронницах планируют реализовать еще несколько крупных инвестиционных проектов. В их числе: комплекс по производству питьевой воды и напитков «Диверсус Групп», многофункциональный рынок площадью 8,3 га, комплекс по обслуживанию большегрузов «ПроЛив», питомник декоративных растений «Лорберг.ру». Благодаря этому будет создано еще более 1 тыс. рабочих мест. Кроме этого, ведется подготовка к созданию частного индустриального парка в 34 га.

«Очень важно, что вы уделяете большое внимание инвестициям. Потому что сколько мы бы не благоустраивали город, ключевое – это достаток каждого человека, каждой семьи. А для этого должна быть работа, причем на современных предприятиях и высокооплачиваемая», — отметил Воробьев.

Городская среда

В прошлом году Бронницы выиграли Всероссийский конкурс по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Победителем стал проект благоустройства вокруг Бельского и Старичного озер, он будет реализован в 2021-2022 гг.

На встрече также обсудили расселение аварийного жилья. Так, в доме на Московской улице жильцам предоставили 8 новых квартир.