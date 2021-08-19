РИАМО - 19 авг. Штраф в 2 млн рублей вновь получила компания Google в России за неудаление запрещенного контента, сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.

Компания признана виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ).

«Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 000 (два миллиона) рублей», - сказали в пресс-службе.

Это уже далеко не первый случай, когда компанию штрафуют. Ранее компанию уже оштрафовали за отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ.