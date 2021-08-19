РИАМО - 19 авг. Комиссия Московского областного УФАС России рассмотрела жалобу от ООО «УК Креатив» в отношении администрации городского округа Солнечногорск на нарушения при проведении конкурса по отбору управляющих компаний и признала ее необоснованной, сообщает пресс-служба регионального антимонопольного ведомства.

По жалобе компании администрация муниципалитета нарушила правила при организации и проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами (МКД), так как у администрации не было основания для проведения конкурса из-за реализации собственниками помещений в МКД права по выбору способа управления.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, комиссия регионального антимонопольного ведомства установила, что в связи с поступлением в администрацию сведений о реализации собственниками помещений в МКД права по выбору способа управления проведение конкурса отменено согласно пункту 39 правил. Жалоба признана необоснованной.