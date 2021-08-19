РИАМО - 19 авг. За минувшие сутки в столице выявили 2142 случая заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в городе зарегистрировано 1 549 386 случаев заболевания, сообщает московский оперштаб.

В мегаполисе идет масштабная вакцинация населения от Covid-19. Сделать прививку можно в городских поликлиниках, мобильных пунктах на территории торговых центров и офисов госуслуг «Мои документы». Вакцинация бесплатная, процедура длится около 40 минут.

Ранее руководитель Центра им. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что препарат «Спутник V» модифицировали под штамм коронавирусной инфекции «дельта».

В России за минувшие сутки выявили 21 058 новых случаев коронавируса, умер 791 пациент, полностью выздоровели 24 017 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 6 684 531 случай Covid-19, скончались 173 700 человек, выздоровели 5 963 054 пациента.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>