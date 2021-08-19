РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 авг. В деревне Марусино подмосковных Люберец в четверг открыли детскую площадку по губернаторской программе, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Жители голосовали на портале «Добродел» за эту площадку. Верю, что она понравится и малышам, и их родителям. Давайте будем вместе беречь эту площадку», - сказал глава Люберец Владимир Ружицкий.

Для детей провели анимационную программу. Малыши участвовали в конкурсах и играх.

Площадь объекта составляет 300 кв. м. Там установлены качели на цепочке, двойные качели, карусели. Также разместили садовые диваны, урны для раздельного сбора мусора. Работает освещение и видеонаблюдение. Основание выполнено из резиновой крошки, а по периметру площадки высажены цветы.