РИАМО - 19 авг. В Подольске заметили мужчину, похожего на сбежавшего из изолятора временного содержания в Истре Александра Мавриди, подозреваемого в убийстве «колбасного короля». Он последний из 5 беглецов, кого еще не удалось найти, сообщает РЕН ТВ.

Побег был совершен 6 августа. 5 человек, в числе которых и киллер Александр Мавриди, покинули ИВС ранним утром и скрылись. За информацию о Мавриди МВД объявило награду в 1 млн рублей.

По данным источника телеканала, в отдел полиции Подольска обратилась женщина. Она заявила, что видела человека, похожего на разыскиваемого преступника.

Правоохранители проверяют информацию.