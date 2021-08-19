РИАМО - 19 авг. Рабочие приступили к монтажу декоративных панелей, которые появятся на станции «Сокольники» Большого кольца метро. Оформление будет посвящено метростроителям, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, строительство первой очереди метрополитена – это важная веха в развитии общественного транспорта мегаполиса. Декоративное оформления станции «Сокольники» будет посвящено труду рабочих, которые строили первые станции столичной подземки.

«На путевых стенах, балконах и потолках разместят алюминиевые панели с изображением исторических фотографий и плакатов 40-50-х годов», – подчеркнул заммэра.

Всего на путевых стенах разместится 327 панелей на площади 490 «в. м. А на станции «Электрозаводская» БКЛ смонтировано 570 панелей художника Александра Рукавишникова «Битва героев».

Бочкарев добавил, что строительная готовность станции составляет 50%.

Генеральный директор АО «Мосметрострой» (компания выступает подрядчиком по строительству станции) Сергей Жуков отметил, что оформление станции Мосметро впервые посвящено рабочим, которые строили подземку.

«В октябре «Мосметрострою» исполнится 90 лет, именно с этой организации и началась история подземки. И тот архитектурный облик, который примет новая станция «Сокольники», станет данью уважения к первостроителям», – сказал Сергей Жуков.

Он добавил, что монтаж планируют завершить этой осенью. По его словам, на станции параллельно идут работы в пассажирской зоне на уровне лестниц и балконов, а также в части установленных эскалаторов первого и второго вестибюлей.

Рабочие уже успели уложить гранитные плиты на полы платформы и провести облицовку мрамором колонны.

Новая станция Большого кольца сооружается на Сокольнической площади. Выходы из северного вестибюля ведут в переход под Сокольническим валом, к парку «Сокольники» и трамвайному кольцу. Через южный вестибюль можно будет пересесть на одноименную действующую станцию Сокольнической линии метро.