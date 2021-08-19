РИАМО - 19 авг. Рабочие приступили к монтажу декоративных панелей, которые появятся на станции «Сокольники» Большого кольца метро. Оформление будет посвящено метростроителям, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Как рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, строительство первой очереди метрополитена – это важная веха в развитии общественного транспорта мегаполиса. Декоративное оформления станции «Сокольники» будет посвящено труду рабочих, которые строили первые станции столичной подземки.
«На путевых стенах, балконах и потолках разместят алюминиевые панели с изображением исторических фотографий и плакатов 40-50-х годов», – подчеркнул заммэра.
Всего на путевых стенах разместится 327 панелей на площади 490 «в. м. А на станции «Электрозаводская» БКЛ смонтировано 570 панелей художника Александра Рукавишникова «Битва героев».
Бочкарев добавил, что строительная готовность станции составляет 50%.
Генеральный директор АО «Мосметрострой» (компания выступает подрядчиком по строительству станции) Сергей Жуков отметил, что оформление станции Мосметро впервые посвящено рабочим, которые строили подземку.
Он добавил, что монтаж планируют завершить этой осенью. По его словам, на станции параллельно идут работы в пассажирской зоне на уровне лестниц и балконов, а также в части установленных эскалаторов первого и второго вестибюлей.
Рабочие уже успели уложить гранитные плиты на полы платформы и провести облицовку мрамором колонны.
Новая станция Большого кольца сооружается на Сокольнической площади. Выходы из северного вестибюля ведут в переход под Сокольническим валом, к парку «Сокольники» и трамвайному кольцу. Через южный вестибюль можно будет пересесть на одноименную действующую станцию Сокольнической линии метро.
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