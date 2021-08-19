РИАМО - 19 авг. В России на полгода запретят вывоз дельфинов и китов, а также морских свиней, пишет газета «Известия».

Предполагается, что такой шаг поможет бороться с контрабандой животных. Также могут ужесточить контроль за рыболовством, чтобы обеспечить исполнение соответствующего постановления правительства РФ.

«Надо идти дальше. Мы еще предлагаем запрет на вылов морских животных в так называемых культурно-развлекательных целях. Это еще одна «калитка», которую предстоит закрыть. У нас раньше контактные зоопарки считались культурно-развлекательными, но потом было принято решение, что это конвейер смерти и мучение для животных», - сказал глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Он добавил, что на данный момент морские млекопитающие содержатся в ужасающих условиях, причем часто по подложным документам.