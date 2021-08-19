РИАМО - 19 авг. Каждый год Павловопосадская платочная мануфактура выпускает около 800 видов шалей, платков, шарфов, кашне и палантинов, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Больше всего цветов – 25 – используют в орнаменте одного платка. При ткачестве изделий мануфактуры используют только натуральные нити из шерсти овец.

Изделия Павловопосадской платочной мануфактуры – пример сохранения многовековой художественной традиции русского текстильного производства.

Мануфактура имеет более чем 200-летнюю историю. За это время там сложилась собственная школа, аналогов которой нет.

Предприятие открыло новый формат магазинов – дисконты. Раньше в разных торговых точках мануфактуры были представлены товары I и II сортов. Теперь торговля переводится в более удобный формат. В фирменных магазинах можно будет купить товары I сорта, а также будут дисконт-магазины с продукцией II и III сорта.

Предприятие имеет статус народного художественного промысла России.

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