РИАМО - 19 авг. Сведения в отношении компании «Кристалл» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков, так как она нарушила контракт на поставку электромонтажных материалов в больницу Егорьевска, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Согласно представленным в ведомство сведениям, ГБУЗ МО «Егорьевская ЦРБ» заключило с фирмой контракт на поставку электромонтажных материалов.

В связи с нарушением компанией условий исполнения контракта, больница расторгла документ в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения было подтверждено документами и сведениями.

На заседании комиссии регионального управления ФАС России компания не представила документы, которые свидетельствуют об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, антимонопольное ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении компании «Кристалл» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.