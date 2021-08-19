РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 авг. В больницах и поликлиниках городского округа Люберцы в этом году заменят 8 лифтов, об этом в ходе оперативного совещания с представителями Люберецкой областной больницы и подрядными организациями сообщила первый замглавы администрации округа Ирина Назарьева.

«В этом году замене подлежат 8 лифтов в 5 медицинских учреждениях, проводится капитальный ремонт поликлинического отделения №11 в поселке Малаховка, патологоанатомического корпуса и бюро судебно-медицинской экспертизы в Люберцах», - отметила Назарьева.

Она добавила, что на сегодняшний день все контракты заключены, подрядчики приступили к выполнению работ.

«Ремонтные работы на всех объектах планируется завершить до конца текущего года», - уточнила Назарьева.