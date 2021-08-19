РИАМО - 19 авг. На портале «Активный гражданин» жители столицы выбрали имя для новой станции Большой кольцевой линии метрополитена, она будет называться «Нагатинский Затон», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

За победивший вариант проголосовали 46,89% пользователей портала. Станция появится в столичном районе Нагатинский Затон и будет располагаться в 500 м от бывшей территории судостроительного завода. Ее планируют открыть в следующем году.

Было предложено еще несколько вариантов названия: «Корабельная» и «Речная». Открытие станции запланировано в составе участка Большого кольца подземки «Нижегородская» — «Каширская».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что Большая кольцевая линия метро построена на 84%, а проходка тоннелей выполнена на 97%.

С 2011 года в столице введено в эксплуатацию 309 км линий, 150 станций, 3 дополнительных вестибюля столичного метро, МЦК и МЦД, а также 11 электродепо.