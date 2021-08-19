РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 авг. В городском округе Мытищи задержали мужчину, убившего свою сожительницу в пьяной ссоре, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В квартире на улице Советской в микрорайоне Пироговский обнаружен труп гражданки 1971 года рождения с колото-резаным ранением брюшной полости. Для проведения судебно-медицинского исследования труп направлен в морг.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление доставлен в следственный отдел по городу Мытищи сожитель гражданки 1962 года рождения. Убийство было совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.