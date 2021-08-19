РИАМО - 19 авг. До середины следующего месяца в Москве благоустроят около 4 тыс. дворов. Идет благоустройство как дворов, так и внутриквартальных территорий, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«На 3,5 тыс. объектах работы завершены, остальные закончим ко Дню города», - сказал Бирюков.

Во дворах обустраивают тротуары, пешеходные дорожки и меняют асфальтобетонное покрытие.

«В рамках обновления дворов делаем площадки для настольного тенниса, ставим новые и ремонтируем имеющиеся детские площадки», - сказал Бирюков.

Еще на местах устанавливают лавочки и урны, новые опоры освещения с энергосберегающими лампами. Осенью в обновленных дворах будут высажены деревья и кустарники.

Ранее все столичные дворы привели в порядок в соответствии с разработанным стандартом. Он подразумевает оборудование дворовых территорий необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, качественное освещение, благоустройство территорий.