РИАМО - 19 авг. В Московском регионе в четверг местами может выпасть до 8-13 мм осадков. Таким образом, в столице может выпасть до 17% месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеовести».

Месячная норма осадков в августе в Москве составляет 77 мм.

За минувшие сутки в центре России прошли аномальные дожди. В Москве на ВДНХ выпал 21 мм осадков (27% месячной нормы). В Тушине выпало 14 мм осадков, на Балчуге – 13 мм. В подмосковных Кашире и Коломне выпал 21 мм осадков, в Павловском Посаде – 20 мм осадков, в Можайске – 32 мм, в Клину – 37 мм.

Местами порывы ветра усиливались до 22 м/с. В окрестностях Москвы прошел град. Из-за шквалистого ветра упали деревья, были повреждены машины.