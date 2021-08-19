РИАМО - 19 авг. Сотрудники полиции и росгвардейцы пресекли производство и реализацию контрафактных моторных масел, цех располагался в Талдоме, сообщается на сайте «МВД Медиа».

По предварительным данным, изготавливали и хранили контрафактную продукцию в заводских помещениях, которые были взяты в аренду на территории Талдома. Моторные масла продавали под брендами известных производителей оптом в разных регионах РФ.

Полицейские и росгвардейцы провели оперативно-разыскные мероприятия. В рамках них были изъяты производственные линии для изготовления и розлива фальсифицированной продукции, оборудование для упаковки и погрузки моторного масла и 55 т товара. Еще нашли этикетки различных фирм-производителей, сырье, документы и черновые записи, которые имеют доказательственное значение для дела.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».

По предварительным оценкам, действия злоумышленников причинили ущерб на сумму свыше 8 млн рублей.

«Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к противоправной деятельности», - отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.