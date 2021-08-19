РИАМО - 19 авг. В Московской области пройти ревакцинацию от коронавируса можно в офисах «Мои Документы» 10 муниципальных образований, сообщает пресс-служба регионального министерства госуправления, ИТ и связи.

Ранее в подмосковных МФЦ привились от коронавируса уже более 110 тыс. местных жителей.

«Сейчас 13 медицинских пунктов на базе МФЦ принимают жителей Подмосковья для проведения ревакцинации. Для повторной прививки в офисах «Мои Документы» предварительная запись также не потребуется», – сказал министр госуправления, ИТ и связи Московской области Максим Рымар.

Ревакцинацию проводят препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт». Для того, чтобы сделать прививку, нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Записываться не нужно.

Ревакцинацию можно пройти в 10 городских округах Подмосковья: Балашиха, Богородский, Дмитровский, Долгопрудный, Лобня, Раменский, Сергиево-Посадский, Ступино, Талдомский и Шатура. Перечень пунктов ревакцинации в МФЦ доступен по ссылке.

Врачи советуют проходить ревакцинацию после 6 месяцев с момента первой прививки. Медики напоминают, что единственным выходом из пандемии является вакцинация.

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