РИАМО - 19 авг. Боеприпасы времен Великой Отечественной войны обнаружили рядом с Истрой, Балашихой и Одинцово, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«От дежурного поступило сообщение об обнаружении боеприпасов времен ВОВ в лесу между деревнями Загорье и Огарково», - говорится в сообщении.

Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами УВД городского округа Истра.

Изъятие и уничтожение боеприпасов запланировано силами министерства обороны на 19 августа.

Также боеприпасы времен ВОВ были обнаружены в Балашихе, в деревне Черное. У объектов выставлена охрана силами МВД. Изъятие и уничтожение запланировано силами министерства обороны на 19 августа.

В деревне Анашкино Одинцовского округа, в СНТ «Разгадки» были обнаружены боеприпасы времен ВОВ. Объекты не представляют угрозы, выставлена охрана силами ОМВД. Боеприпасы будут изъяты и уничтожены специалистами 19 августа.